Бритиков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБритиков Александр Петрович

Бритиков Александр Петрович

avatar

Место рождения

Пешково-Грецово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1917

Дата смерти

30.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Пешково-Грецово, Тульский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
30.01.1978
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close