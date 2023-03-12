Романова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Пелагея Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шуляковская Тамара Никитична

Отец ребёнка: Романов Никита Максимович

Рождение ребёнка
11.08.1946

Сын: Романов Евгений Никитьевич

Отец ребёнка: Романов Никита Максимович

Раздобарино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова Зоя Никитична

Отец ребёнка: Романов Никита Максимович

Раздобарино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Никита Максимович

Смерть
Неизвестно
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