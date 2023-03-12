Романова Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шуляковская Тамара Никитична
Отец ребёнка: Романов Никита Максимович
Рождение ребёнка
11.08.1946
Сын: Романов Евгений Никитьевич
Отец ребёнка: Романов Никита Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова Зоя Никитична
Отец ребёнка: Романов Никита Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно