Перезасалина (Обродышева) Марфа Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Перезасалина Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Перезасалин Иван Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Смерть
Неизвестно