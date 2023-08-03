Перезасалина (Обродышева) Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перезасалина (Обродышева) Марфа Гавриловна

Место рождения

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перезасалин Иван Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Перезасалина Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Перезасалин Иван Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Смерть
Неизвестно

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