Дондукова-Корсакова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.10.1827
Дата смерти28.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.09.1909