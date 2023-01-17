Дондукова-Корсакова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондукова-Корсакова Мария Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.10.1827

Дата смерти

28.09.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.09.1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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