Подосенов Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосенов Александр Ильич

Подосенов Александр Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Глушак Надежда Александровна

Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Подосёнов Илья Александрович

Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Подосёнов Виктор Алесандрович

Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Подосёнов Иван Александрович

Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close