Подосенов Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Глушак Надежда Александровна
Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подосёнов Илья Александрович
Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Подосёнов Виктор Алесандрович
Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Подосёнов Иван Александрович
Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подосенова Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно