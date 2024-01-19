Евдокия Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Казаков Евдоким Хрисанфович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Казаков Евдоким Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Евдокимович
Отец ребёнка: Казаков Евдоким Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно