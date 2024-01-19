Евдокия Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Филаретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Казаков Евдоким Хрисанфович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Казаков Евдоким Хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Евдокимович

Отец ребёнка: Казаков Евдоким Хрисанфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Евдоким Хрисанфович

Смерть
Неизвестно
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