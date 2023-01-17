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Кондрашова Ирина Ивановна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кондрашов Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Васильева Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1747

Муж: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Левина Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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