Кондрашова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кондрашов Яков Евдокимович
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Васильева Ксения Евдокимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Разуваева (рубцова) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Левина Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Кондратьевич
Смерть
Неизвестно