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Бухарцов Ефим Терентьев

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Мать: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Бухарцов Василий Ефимов

Мать ребёнка: Бухарцова Анна Никифорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ольга Ефимова

Мать ребёнка: Бухарцова Анна Никифорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1797 ст.

Сын: Бухарцов Павел Ефимов

Мать ребёнка: Бухарцова Анна Никифорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Анна Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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