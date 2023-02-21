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Бойко Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бойко Потап Саввич

Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бойко Тимофей Саввич

Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бойко Прокопий Саввич

Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Саввична

Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бойко Кирилл Саввич

Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бойко Иов Саввич

Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович

Бакумовка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Савва Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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