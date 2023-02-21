Бойко Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бойко Потап Саввич
Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бойко Тимофей Саввич
Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бойко Кирилл Саввич
Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бойко Иов Саввич
Отец ребёнка: Бойко Савва Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Савва Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно