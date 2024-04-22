Hamburg Gottlieb (Богдан)
Место рождения
Дата рождения31.01.1918
Дата смерти31.03.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918
Рождение ребёнка
21.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hamburg Erna Hamburg Geb Blánk (Blank)
Бракосочетание
03.01.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hamburg Erna Hamburg Geb Blánk (Blank)
Смерть
31.03.1991
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)