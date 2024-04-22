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Hamburg Gottlieb (Богдан)

Место рождения

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

31.01.1918

Дата смерти

31.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918

Отец: Hamburg Heinrich Heinrich/ Genrich

Мать: Hamburg Geb Wink/vink Anna-Elisabeth Wink/

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hamburg Erna Hamburg Geb Blánk (Blank)

Бракосочетание
03.01.1946

Жена: Hamburg Erna Hamburg Geb Blánk (Blank)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hamburg Erna Hamburg Geb Blánk (Blank)

Смерть
31.03.1991
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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