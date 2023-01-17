Гарнавитова (Горматова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарнавитова (Горматова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1886

Отец: Горматов Василий Максимович

Мать: Горматова Ефросинья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1910

Муж: Гарнавитов Яков Андреевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1912

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Гарнавитов Яков Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1915

Сын: Гарнавитов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Яков Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1916

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Гарнавитов Яков Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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