Гарнавитова (Горматова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1886
Бракосочетание
15.01.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1912
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Гарнавитов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1915
Сын: Гарнавитов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
26.10.1916
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Гарнавитов Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно