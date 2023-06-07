Гликерья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Дедов Марк Максимов
Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Максимова
Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Максимова
Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Мксимова
Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно