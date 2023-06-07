Гликерья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Дедов Марк Максимов

Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Дедов Алексей Максимов

Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Максимова

Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Максимова

Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Мксимова

Отец ребёнка: Дедов Максим Климентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Максим Климентьев

Смерть
Неизвестно
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