Фирсова (Горлова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирсова (Горлова) Раиса Васильевна

Фирсова (Горлова) Раиса Васильевна

avatar

Место рождения

Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

25.02.1941

Дата смерти

22.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941

Отец: Горлов Василий Алексеевич

Мать: Горлова Шмаргун Мария Ивановна

Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Фирсов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович

Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Фирсов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
22.07.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close