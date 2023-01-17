Фирсова (Горлова) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1941
Дата смерти22.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Фирсов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович
Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.06.1962
Сын: Фирсов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
22.07.1991