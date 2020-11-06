Сивухин Анатолий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1947
Дата смерти06.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947
Отец: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2020
Томск, город Томск, Томская область