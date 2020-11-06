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Сивухин Анатолий Георгиевич

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Место рождения

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

13.09.1947

Дата смерти

06.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947

Отец: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2020
Томск, город Томск, Томская область
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