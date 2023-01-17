Юрьев Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1889
Дата смерти14.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1914
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1941 по 1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1943
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
14.03.1957