Юрьев Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Борис Николаевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

10.11.1889

Дата смерти

14.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1900 по 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
14.03.1957
Москва, город федерального значения Москва
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