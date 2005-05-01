Рябченко Семён Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1914
Дата смерти01.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1914
Отец: Рябченко Лукьян Макарович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Рябченко Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Рябченко Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.05.1942
Дочь: Былкина Капиталина Семёновна
Мать ребёнка: Рябченко Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Рябченко Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2005