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Рябченко Семён Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1914

Дата смерти

01.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1914

Отец: Рябченко Лукьян Макарович

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Рябченко Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Рябченко Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.05.1942

Дочь: Былкина Капиталина Семёновна

Мать ребёнка: Рябченко Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рябченко Пётр Семенович

Мать ребёнка: Рябченко Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябченко Наталья Дмитриевна

Смерть
01.05.2005
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