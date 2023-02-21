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Владимир
Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Бывалина) Нина
Дети
Вита
Виталий
Добавил:
ЛК
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Виталий
Мать ребёнка:
Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Вита
Мать ребёнка:
Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Нина
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