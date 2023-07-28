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Кравченко Антон Епимахович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кравченко Епимах Романович

Мать: Кравченко Анна Романовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
25.07.1850

Сын: Кравченко Евдоким Антонович

Мать ребёнка: Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1851

Сын: Кравченко Федор Антонович

Мать ребёнка: Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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