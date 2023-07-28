Кравченко Антон Епимахович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1850
Сын: Кравченко Евдоким Антонович
Мать ребёнка: Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
16.09.1851
Сын: Кравченко Федор Антонович
Мать ребёнка: Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна
Смерть
Неизвестно