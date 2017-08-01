Шишов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1962

Дата смерти

?.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.2017
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

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