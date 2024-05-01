Шехирев Иван Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шехирев Андриан Феодорович
Мать: Шехирева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехирева Фекла
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Ильдиканская вол, д. Пельменево
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шехирева Фекла
Смерть
После 1923