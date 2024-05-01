Шехирев Иван Андрианович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Иван Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шехирев Андриан Феодорович

Мать: Шехирева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Фекла

Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Ильдиканская вол, д. Пельменево
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шехирева Фекла

Смерть
После 1923

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