Черненко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненко Афанасий
Отец ребёнка: Черненко Иван
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Зикратая (Черненко) Ульяна
Отец ребёнка: Черненко Иван
Рождение ребёнка
13.11.1901
Сын: Черненко Иван
Отец ребёнка: Черненко Иван
Рождение ребёнка
22.08.1921
Сын: Черненко Пётр
Отец ребёнка: Черненко Иван
Смерть
Неизвестно