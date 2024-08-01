Черненко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко Мария

Черненко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Афанасий

Отец ребёнка: Черненко Иван

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Зикратая (Черненко) Ульяна

Отец ребёнка: Черненко Иван

Рождение ребёнка
13.11.1901

Сын: Черненко Иван

Отец ребёнка: Черненко Иван

Рождение ребёнка
22.08.1921

Сын: Черненко Пётр

Отец ребёнка: Черненко Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.