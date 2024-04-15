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Куксенко Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

06.10.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.08.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Даниловна (Романченко) Романко
Восприемник
13.04.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Семен Данилович Романченко
Восприемник
21.11.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Даниловна Романченко
Восприемник
05.11.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Данилович Романченко
Восприемник
12.04.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Александра Тихоновна Лемишенко
Восприемник
20.01.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Макар Михайлович Павловский
Восприемник
27.06.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Порфирьевна Романко
Восприемник
15.02.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Тихонович Лямишенко
Восприемник
02.05.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Порфирьевич Романков
Восприемник
09.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Михайловна Павловская
Восприемник
06.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Иосифовна Скорик
Восприемник
24.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Кирилл Тихонович Лямишенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
06.10.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9Y1-G?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.10.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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