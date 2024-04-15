Куксенко Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти06.10.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
06.08.1877 ст.
Евдокия Даниловна (Романченко) Романко
Восприемник
13.04.1880 ст.
Семен Данилович Романченко
Восприемник
21.11.1881 ст.
Екатерина Даниловна Романченко
Восприемник
05.11.1883 ст.
Павел Данилович Романченко
Восприемник
12.04.1885 ст.
Александра Тихоновна Лемишенко
Восприемник
20.01.1887 ст.
Макар Михайлович Павловский
Восприемник
27.06.1887 ст.
Ольга Порфирьевна Романко
Восприемник
15.02.1888 ст.
Федор Тихонович Лямишенко
Восприемник
02.05.1889 ст.
Василий Порфирьевич Романков
Восприемник
09.01.1890 ст.
Татьяна Михайловна Павловская
Восприемник
06.04.1890 ст.
Ирина Иосифовна Скорик
Восприемник
24.01.1895 ст.
Кирилл Тихонович Лямишенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1904 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9Y1-G?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.10.1904 ст.
на кладбище д. Кровной