Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Shukhova) Vera Vladimirovna
(Shukhova) Vera Vladimirovna
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Shukhov Vladimir Grigorevich
1853 г.р.
Мать
Shukhov (Medintseva) Anna Nikolaevna
Около 1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Shukhov Vladimir Grigorevich
Мать:
Shukhov Anna Nikolaevna
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия