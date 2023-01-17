(Shukhova) Vera Vladimirovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Shukhova) Vera Vladimirovna

(Shukhova) Vera Vladimirovna

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Shukhov Vladimir Grigorevich

Мать: Shukhov Anna Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close