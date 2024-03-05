Кузнецов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева (Кузнецова) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кораблева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Кораблева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Кораблева) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно