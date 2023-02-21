Алюхин Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюхин Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Священник Михаило-Архангельской Большеельминская церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алюхин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Коробово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Алюхин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Коробово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Михаило-Архангельской на Большой Ельме церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1801
Коробово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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