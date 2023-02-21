Алюхин Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Священник Михаило-Архангельской Большеельминская церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Сын священника Михаило-Архангельской на Большой Ельме церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1801