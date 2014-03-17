Дубовая (Стародубцева) Фая Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовая (Стародубцева) Фая Ивановна

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Место рождения

Лютовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.05.1942

Дата смерти

17.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1942

Отец: Стародубцев Иван Дмитриевич

Мать: Стародубцева Клава Матвеевна

Лютовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.09.1963

Сын: Дубовой Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Дубовой Николай Константинович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1967

Сын: Дубовой Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дубовой Николай Константинович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовой Николай Константинович

Смерть
17.03.2014
Киров, город Киров, Кировская область
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