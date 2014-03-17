Дубовая (Стародубцева) Фая Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1942
Дата смерти17.03.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1942
Рождение ребёнка
28.09.1963
Сын: Дубовой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Дубовой Николай Константинович
Рождение ребёнка
26.10.1967
Сын: Дубовой Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дубовой Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2014