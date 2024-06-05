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Горько Семен Владимирович

Место рождения

Екатеринославская губерния Верхнеднепровский уезд д.Владимировка

Дата рождения

1874

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Горько Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горько (Нетатченко) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Горько Иван Семёнович

Мать ребёнка: Горько (Нетатченко) Татьяна Владимировна

Смерть
1942
Колтубанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Умер в ссылке

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