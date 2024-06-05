Горько Семен Владимирович
Место рожденияЕкатеринославская губерния Верхнеднепровский уезд д.Владимировка
Дата рождения1874
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Горько Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Горько (Нетатченко) Татьяна Владимировна
Смерть
1942
Колтубанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Умер в ссылке