Кислицын Дементий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1785
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Кислицын Анисим Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кислицын Антипа Дементьев
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кислицын Алексей Дементьев
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Ксения Ильина
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785