Кислицын Дементий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Дементий Анисимович

Кислицын Дементий Анисимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Кислицын Анисим Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кислицын Антипа Дементьев

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Ильина

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кислицын Иван Дементьев

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Ильина

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кислицын Алексей Дементьев

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ксения Ильина

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close