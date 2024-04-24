Ибрагимов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1976
Дочь: Новикова (Ибрагимова) Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Серякова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Кадцына (Ибрагимова) Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Серякова Валентина Григорьевна