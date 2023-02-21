Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Якшамкин Александр Еремеев

Мать: Анна

Смерть
1817
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