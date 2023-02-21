Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Назар
Назар
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Якшамкин Александр Еремеев
1781 г.р.
Мать
Анна
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Якшамкин Александр Еремеев
Мать:
Анна
Смерть
1817
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия