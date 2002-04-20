Авраменко Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко Александра Максимовна

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Место рождения

Антрацит

Дата рождения

20.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2002

Отец: не указан

Мать: не указана

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