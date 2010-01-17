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Рожков Анатолий Тимофеевич

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Место рождения

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва

Дата рождения

11.09.1948

Дата смерти

17.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1948

Отец: Рожков Тимофей Кузьмич

Мать: Смирнова Вера Петровна

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
26.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожкова Любовь Павловна

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Вероника Анатольевна

Мать ребёнка: Рожкова Любовь Павловна

Смерть
17.01.2010
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