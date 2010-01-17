Рожков Анатолий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1948
Дата смерти17.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1948
Отец: Рожков Тимофей Кузьмич
Мать: Смирнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожкова Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Вероника Анатольевна
Мать ребёнка: Рожкова Любовь Павловна
Смерть
17.01.2010