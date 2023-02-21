Яворовская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Яворовский Иосиф Матеушевич
Отец ребёнка: Яворовский Матеуш
Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1864
Сын: Яворовский Михаил Матеушевич
Отец ребёнка: Яворовский Матеуш
Гродненская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1866
Дочь: Анна Матеушевна
Отец ребёнка: Яворовский Матеуш
Рождение ребёнка
13.09.1872
Дочь: Марианна Матеушевна
Отец ребёнка: Яворовский Матеуш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лупенский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яворовский Матеуш
Смерть
Неизвестно