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Яворовская ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Яворовский Иосиф Матеушевич

Отец ребёнка: Яворовский Матеуш

Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Яворовский Михаил Матеушевич

Отец ребёнка: Яворовский Матеуш

Гродненская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1866

Дочь: Анна Матеушевна

Отец ребёнка: Яворовский Матеуш

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.09.1872

Дочь: Марианна Матеушевна

Отец ребёнка: Яворовский Матеуш

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупенский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яворовский Матеуш

Смерть
Неизвестно
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