Степанова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Анна Петровна

Степанова Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1920

Дата смерти

14.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1920

Отец: Степанов Пётр Степанович

Мать: Степанова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
24.01.1944

Сын: Соломенников Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Соломенников Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1956

Дочь: Щелканова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Соломенников Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
27.04.1959

Сын: Соломенников Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Соломенников Дмитрий Михайлович

Смерть
14.06.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close