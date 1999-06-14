Степанова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1920
Дата смерти14.06.1999
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1920
Рождение ребёнка
24.01.1944
Сын: Соломенников Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Соломенников Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1956
Дочь: Щелканова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Соломенников Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1959
Сын: Соломенников Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Соломенников Дмитрий Михайлович
Смерть
14.06.1999