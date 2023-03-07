Логинов Ефим Аверкиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Логинова Васса Астафьева
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Логинова Васса Астафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Васса Астафьева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719