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Логинов Ефим Аверкиев

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Место рождения

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Логинов Аверкий (Аверка) Фролов

Мать: Логинова Матрена Андреева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Логинов Василий Ефимов

Мать ребёнка: Логинова Васса Астафьева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Логинов Александр Ефимов

Мать ребёнка: Логинова Васса Астафьева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Васса Астафьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719
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