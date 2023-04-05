Медведев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1954
Дата смерти17.01.1993
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1954
Отец: Медведев Николай Анисимович
Мать: Алевтина Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.1993