Медведев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1954

Дата смерти

17.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1954

Отец: Медведев Николай Анисимович

Мать: Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.01.1993
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