Комолова Павла Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комолова Павла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.10.1895

Сын: Комолов Павел Авимович

Отец ребёнка: не указан

Нефедово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1899

Сын: Комолов Николай Авимович

Отец ребёнка: Комолов Авим Васильевич

Нефедово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Комолов Степан Авимович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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