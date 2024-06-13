Комолова Павла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.10.1895
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1899
Отец ребёнка: Комолов Авим Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно