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Кудряшов Анатолий Николаевич

Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

21.07.1959

Дата смерти

29.03.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1959

Отец: Кудряшов Николай Николаевич

Мать: Кудряшова Анна Федоровна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.10.1981

Дочь: Горяйнова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Кудряшова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
08.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Любовь Владимировна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
29.03.2023
Ковров, город Ковров, Владимирская область
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