Кудряшов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1959
Дата смерти29.03.2023
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1959
Рождение ребёнка
08.10.1981
Дочь: Горяйнова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Кудряшова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
08.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова Любовь Владимировна
Смерть
29.03.2023