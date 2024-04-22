Андреева Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения03.05.1912 ст.
Дата смерти17.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1912 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1938
Дочь: Шилова Тамара Фроловна
Отец ребёнка: Самсонов Фрол Николаевич
леспаркхоза Клязьминский, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1939
Сын: Самсонов Николай Фролович
Отец ребёнка: Самсонов Фрол Николаевич
Смерть
17.11.1994
Москва, город федерального значения Москва