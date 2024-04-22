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Андреева Пелагея Павловна

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Место рождения

Мишенка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.05.1912 ст.

Дата смерти

17.11.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишенка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1938

Дочь: Шилова Тамара Фроловна

Отец ребёнка: Самсонов Фрол Николаевич

леспаркхоза Клязьминский, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1939

Сын: Самсонов Николай Фролович

Отец ребёнка: Самсонов Фрол Николаевич

Смерть
17.11.1994
Москва, город федерального значения Москва
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