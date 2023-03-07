Анисимова (Максимова) Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова (Максимова) Пелагея Григорьева

Анисимова (Максимова) Пелагея Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Федосия Исаакова

Отец ребёнка: Анисимов Исак Григорьев

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Косаткина Наталия Исаакова

Отец ребёнка: Анисимов Исак Григорьев

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Исак Григорьев

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close