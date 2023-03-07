Анисимова (Максимова) Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Федосия Исаакова
Отец ребёнка: Анисимов Исак Григорьев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Косаткина Наталия Исаакова
Отец ребёнка: Анисимов Исак Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794