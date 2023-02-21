Татьяна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Лаврентьевна

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Место рождения

сельцо Чиур, Меленковский уезд

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Алексеевич

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Алексеевич

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Алексеевич

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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