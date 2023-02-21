Татьяна Лаврентьевна
Место рождениясельцо Чиур, Меленковский уезд
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Алексеевич
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Алексеевич
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Алексеевич
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Алексеевич
Смерть
Неизвестно