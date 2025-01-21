Кожухов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1880
Дата смерти02.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880
Отец: Кожухов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Кожухова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Кожухова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожухова Мария
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Кожухова Мария
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Кожухова Мария
Смерть
02.10.1937