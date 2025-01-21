Кожухов Сергей Николаевич 22.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожухов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1880

Дата смерти

02.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880

Отец: Кожухов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Кожухова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Кожухова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожухова Мария

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кожухов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кожухова Мария

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кожухов Гаврил Сергеевич

Мать ребёнка: Кожухова Мария

Смерть
02.10.1937

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