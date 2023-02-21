Варлакова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1907 ст.
Сын: Варлаков Василий Даниилович
Отец ребёнка: Варлаков Даниил Егорович
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.
Дочь: Евдокия Данииловна
Отец ребёнка: Варлаков Даниил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно