Варлакова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1907 ст.

Сын: Варлаков Василий Даниилович

Отец ребёнка: Варлаков Даниил Егорович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.

Дочь: Евдокия Данииловна

Отец ребёнка: Варлаков Даниил Егорович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Даниил Егорович

Смерть
Неизвестно
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