Матросов Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросов Иван Константинович

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Место рождения

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
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