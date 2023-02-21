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Заичко (Ганжурова) Лариса Григорьевна
Заичко (Ганжурова) Лариса Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1953
Пол
Женский
Отец
Ганжуров Григорий Григорьевич
1918 г.р.
Мать
Ганжурова (Дмитракова) Нина Максимовна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1953
Отец:
Ганжуров Григорий Григорьевич
Мать:
Ганжурова Нина Максимовна
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