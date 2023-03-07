Стародумов Емельян Софронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Стародумов Сава Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкой Чернушкой, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1740
дер. над речкой Чернушкой, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя