Стародумов Емельян Софронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Емельян Софронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов

Мать: Стародумова Фотиния Иванова

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Стародумов Сава Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкой Чернушкой, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1740
дер. над речкой Чернушкой, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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