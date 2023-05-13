Юдина Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Виктория Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1983

Отец: Юдин Сергей Анатольевич

Мать: Юдинаусенко Татьяна

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