Гриценко Матрона (Герасименко) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Матрона (Герасименко) Ивановна

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Место рождения

Спасское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1849

Сын: Гриценко Максим Демианович

Отец ребёнка: Гриценко Демиан Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Демиан Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1896
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