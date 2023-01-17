Гриценко Матрона (Герасименко) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1849
Сын: Гриценко Максим Демианович
Отец ребёнка: Гриценко Демиан Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1896