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Дуркин Андриан Семенович

Место рождения

Абрамовка, Печорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

07.09.1905

Дата смерти

30.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1905

Отец: Дуркин Семен Иванович

Мать: не указана

Абрамовка, Печорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Павел Андриянович

Мать ребёнка: Дуркина Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Зоя Андрианова

Мать ребёнка: Дуркина Клавдия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуркина Клавдия Иванова

Смерть
30.05.1986
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
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