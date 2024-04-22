Дуркин Андриан Семенович
Место рождения
Дата рождения07.09.1905
Дата смерти30.05.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1905
Отец: Дуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуркина Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Зоя Андрианова
Мать ребёнка: Дуркина Клавдия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуркина Клавдия Иванова
Смерть
30.05.1986
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ