Захаров Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1898
Сын: Захаров Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
30.05.1904
Дочь: Сараева Антонида Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1911
Дочь: Базаева Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна