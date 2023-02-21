Захаров Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Алексей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1898

Сын: Захаров Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
30.05.1904

Дочь: Сараева Антонида Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1911

Дочь: Базаева Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна

606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Федоровна

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